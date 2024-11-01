В Берлине признали провал программы по трудоустройству украинцев

Счетная палата ФРГ подвела итоги программы по ускоренному трудоустройству украинцев и признала ее провал. Немецкие власти тратят 539 млн евро в месяц на содержание беженцев, две трети из которых способны сами зарабатывать на пропитание.

Аудиторы насчитали около 720 тыс. украинцев-получателей социальных пособий, общая сумма которых в месяц достигает 539 млн евро. При этом, 500 тыс. беженцев трудоспособны, но предпочитают не работать. Депутат Бундестага Кай Уиттакер предложил переименовать должность министра труда в «министра пропитания», пишут местные СМИ.

Берлин запустил в 2023 году «турбо-программу» по трудоустройству граждан Украины. для них снизили общие требования при приеме на работу, в том числе, к знанию языка. Но по итогам того же года центры занятости предложили работу лишь 20% выпускников интеграционных курсов. Ни один кандидат так и не вышел на работу. С начала 2024 года предложения о работе получили уже 40% украинцев после курсов по интеграции. Работать начали менее 1%.

В январе 2024 года Берлин и Киев начали переговоры по программам возвращения украинских беженцев. ФРГ согласилась передать Украине часть финансирования, предназначенного для выплат беженцам, ради организации их обратного переезда. В 2024 году украинцы стали лидерами среди иностранцев, получивших отказ во въезде в Германию.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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