Германия отказала во въезде пяти тысячам украинских беженцев

В 2024 году Германия отказала во въезде более 5 тыс. граждан Украины. Украинцы получили больше всего отказов среди мигрантов из разных стран. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Помимо украинцев Германия отказывала в пересечении границы гражданам Сирии и Афганистана. Также на пограничном контроле были задержаны более тысячи депортированных мигрантов, которые хотели вернуться в страну.

В течение текущего года немецкая полиция зафиксировала более 53 тысяч незаконных въездов в страну. Были арестованы 1195 контрабандистов, в некоторых случаях преступники находились в международном розыске.

Ранее сообщалось, что на востоке Франции начали выселять из социального жилья украинских беженцев. Требование о выселении получили украинцы в департаменте Мерт и Мозель. В письме предлагается несколько вариантов: отправиться жить к друзьям, переехать в другую страну или вернуться на Украину.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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