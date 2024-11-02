США размесят в Европе оперативную группу стратегических бомбардировщиков

США разместят в Европе оперативную группу стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщило европейское Командование ВВС США, которое приводит «Интерфакс».

Как отмечается, бомбардировщики, которые прибудут из континентальной части США, будут развернуты в зоне ответственности командования в рамках давно спланированной операции.

«В ходе развертывания экипажи американских бомбардировщиков в течение нескольких недель будут тренироваться и действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО, демонстрируя приверженность США глобальной безопасности и стабильности», – подчеркивается в сообщении командования ВВС.

В мае текущего года сообщалось, что Пентагон в рамках «планового развертывания» отправил в Великобританию четыре стратегических бомбардировщика B-5.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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