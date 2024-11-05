В Грузии суд отменил итоги выборов на 30 избирательных участках

Суд в Грузии рассмотрел иск Ассоциации молодых юристов страны, заявившей о нарушении права на тайну голосования. Результаты парламентских выборов на 30 избирательных участках были отменены, пишет издание «Публика».

Юристы подали жалобу на нарушение избирательного процесса из-за раскрытия тайны голосования. После отказа первой инстанции юристы пошли в суд. Методом случайной выборки суд проверил бюллетени нескольких округов в районах Цалки и Тетри-Цкаро.

Судья в зале заседаний провел эксперимент и убедился, что отметка, сделанная стандартным маркером, видна с обратной стороны бюллетеня при помещении бумаги в машину для электронного голосования.

«Суд установил, что нарушения имели место, поэтому все эти результаты должны быть признаны недействительными. Наиболее серьезным нарушением были ненадлежащее рассмотрение жалобы», – заявил судья.

Поджавшие жалобу юристы намерены обжаловать решения по всем остальным электронным участкам.

Правящая партия «Грузинская мечта» обвинила оппозицию в краже голосов во время парламентских выборов. Политики передали в прокуратуру доказательства 81 подобного случая.

Тбилиси, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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