Американский бомбардировщик совершил тренировочный полет в Финляндии

В Финляндии совершил тренировочный полет дальний тяжелый бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress.

Как говорится в сообщении финских сил обороны, американский бомбардировщик пролетел из Норвегии в Финляндию. Этот маневр был использован для совсеменых учений с финскими истребителями.

Как уточняет ТАСС, впервые в 2024 году американские бомбардировщики провели тренировочный полет в Финляндии 21 июля.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что США разместят в Европе оперативную группу стратегических бомбардировщиков.

Хельсинки, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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