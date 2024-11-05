Американский бомбардировщик совершил тренировочный полет в Финляндии

В Финляндии совершил тренировочный полет дальний тяжелый бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress.
Как говорится в сообщении финских сил обороны, американский бомбардировщик пролетел из Норвегии в Финляндию. Этот маневр был использован для совсеменых учений с финскими истребителями.
Как уточняет ТАСС, впервые в 2024 году американские бомбардировщики провели тренировочный полет в Финляндии 21 июля.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что США разместят в Европе оперативную группу стратегических бомбардировщиков.
Хельсинки, Светлана Антонова
© 2024, РИА «Новый День»