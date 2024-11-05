Трамп проголосовал на выборах президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вместе с супругой Меланией проголосовал на президентских выборах в городе Палм-Бич (штат Флорида).

Выступая перед прессой, Трамп сказал, что «очень уверен» в своей победе на выборах, но выразил недовольство, что может потребоваться «много времени» для объявления результатов голосования.

Сегодня в США проходят выборы главы государства. Соперником Трампа является действующий вице-президент Камала Харрис, которая представляет Демократическую партию.

Палм-Бич, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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