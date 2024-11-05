российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 ноября 2024, 21:48 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп проголосовал на выборах президента США

Фото: cnn.com

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вместе с супругой Меланией проголосовал на президентских выборах в городе Палм-Бич (штат Флорида).

Выступая перед прессой, Трамп сказал, что «очень уверен» в своей победе на выборах, но выразил недовольство, что может потребоваться «много времени» для объявления результатов голосования.

Сегодня в США проходят выборы главы государства. Соперником Трампа является действующий вице-президент Камала Харрис, которая представляет Демократическую партию.

Палм-Бич, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Выборы в США: как будет лучше для России? / «Не наступит»: Пушков оценил натовскую перспективу для Украины / В США бизнесменам грозит до 20 лет тюрьмы за экспорт технологий в Россию / Владельцы бизнеса в Вашингтоне забили витрины в преддверие выборов / Путин высказался по ЯО, Зеленский обиделся, РПЦ перечислила угрозы Русскому миру – большие итоги недели от РИА «Новый День» / «Нет завышенных ожиданий»: Медведев пояснил позицию России в преддверии выборов в США / «В течение месяца»: в Киеве раскрыли, как США избавятся от Зеленского / США размесят в Европе оперативную группу стратегических бомбардировщиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Выборы, Политика, США,