Караван с 2500 мигрантами спешит из Мексики в США до победы Трампа

Караван мигрантов численностью около 2500 человек выдвинулся из Мексики к границе США. Многие искатели лучшей жизни боятся победы Дональда Трампа и спешат попасть на американскую территорию, пока не объявили итоги президентских выборов, пишут местные СМИ.

Колонна начала движение из города Тапачула в южном штате Чьяпас. В ней выходцы из Китая, Перу, Эквадора, Венесуэлы, Колумбии, Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Гаити. Большинство мигрантов срочно выдвинулись к американской границе из страха, что Трамп победит на выборах и миграционная политика США резко изменится.

Граждане других стран, желающие попытать счастья в Штатах чаще всего добираются до американской границы через Мексику и Гватемалу. Международный комитет спасения насчитал более 700 тыс. мигрантов, прибывших в Мексику в январе-июле.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал катастрофой ситуацию на южной границе страны и пообещал в случае возвращения в Белый дом выгнать заполонивших Штаты нелегальных мигрантов. Букмекеры оценили шансы Дональда Трампа на победу в президентских выборах в 95%. Он также опережает конкурента по голосам выборщиков.

Мехико, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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