Букмекеры оценили шансы Трампа на победу в 95%

Букмекеры оценили шансы экс-президента США Дональда Трампа вернуться в Белый дом в 95%. Американцы поставили на такой исход выборов 1,428 млрд долларов. Вице-президент Камала Харрис отстает от оппонента из Республиканской партии, но постепено сокращает отставание по голосам выборщиков.

Букмекерское агентства Polymarket принимает ставки на результат президентских выборов в США. Вероятность победы республиканца Трампа оценили в 95%, а демократки Харрис – в 5%. Американцы уже проголосовали за Трампа кошельком: сумма ставок на его победу достигла 1,428 млрд долларов. На победу Харрис азартные избиратели поставили 937 млн долларов, приводит данные ТАСС.

Согласно прогнозам, Дональд Трамп набирает 232 голоса выборщиков и обходит Камалу Харрис с 211 голосами, которых еще пару часов назад было 179. Для победы одному из кандидатов нуджно набрать 270 голосов. Бывший глава Белого дома набрал 55,6 млн или 51,7% голосов и обошел соперницу в шести из семи колеблющихся штатах: Пенсильвании, Аризоне, Висконсине, Мичигане, Джорджии и Северной Каролине. Харрис получила 50,6 млн или 47% голосов, передает Fox News.

В России не питают завышенных ожиданий в отношении кого-то из кандидатов в президенты США. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что американские выборы ничего не изменят для Москвы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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