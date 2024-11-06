«Превысило 400»: правящая партия Грузии обновила список нарушений оппозиции

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявила, что число выявленных нарушений оппозиции в ходе парламентских выборов превысило 400. Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе рассказал о еще одной схеме кражи голосов.

Во время расследования ранее выявленных нарушений выяснилось, что оппозиция намеренно мешала сторонникам «Грузинской мечты» проголосовать. Их в тайне регистрировали на избирательных участках в отдаленных районах, а не по месту прописки

«Мы изучаем до 420 случаев. Гражданина против его воли регистрировали в другом избирательном участке членом комиссии от радикальной оппозиции, из-за чего он не мог голосовать», – сказал Мдинарадзе во время брифинга. Трансляция шла на странице партии в соцсети.

Ранее «Грузинская мечта» передала в прокуратуру доказательства 81 случая кражи голосов оппозицией.

Тбилиси, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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