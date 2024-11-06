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США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Американские военно-воздушные силы провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии. Об этом заявили в подразделении ВВС США.

В сообщении подчеркивается, что испытательный пуск свидетельствует о готовности к выполнению любой миссии. «Эти испытания наглядно демонстрируют, что летчики-штурмовики готовы пойти в бой, если их призовет президент», – заявил командующий Глобальным ударным командованием ВВС США генерал Томас Бюссьер.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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