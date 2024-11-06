Лукашенко направил сердечные поздравления Трампу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

«Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность Президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю Вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», – говорится в поздравлении Лукашенко, которое цитирует официальный сайт президента Белоруссии.

Стоит отметить, что в Кремле сегодня заявили, что глава российского государства Владимир Путин не планирует поздравлять Трампа. «Давайте не забывать, что речь идет o недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против ашего государства», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Минск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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