Более 130 тысяч испанцев вышли на протесты после наводнений

Порядка 130 тыс. человек в испанской Валенсии вышли на акцию протеста против бездействия властей в связи с наводнениями. Число погибших в результате стихии увеличилось до 223 человек.

Число погибших в результате наводнения выросло до 223 человек. Еще 78 человек числятся пропавшими без вести, но есть вероятность, что некоторые уже находятся в морге среди 48 неопознанных тел.

По данным испанской прессы, глава Валенсии во время наводнения обедал с журналистом и проигнорировал несколько звонков от министра экологии. Это сообщение только усилило гнев выживших, которые ранее забросали грязью официальную делегацию во время визита в пострадавшие районы.

Жители Валенсии массово вышли на улицы, недовольные бездействием властей во время и после шторма, приведшего к наводнениям. Они выкрикивали обвинения в адрес властей и призывали к отставке главы региона Карлоса Мазона. Участники шествия забросали грязью здание ратуши и полицейский кордон вокруг него.

После официального митинга часть участников разошлась, а возбужденная толпа схлестнулась с полицией. 31 сотрудник пострадал. Четырех зачинщиков задержали, еще 13 человек были опознаны, их ищут.

Ликвидация последствий наводнения ищет медленно. Техники не хватает, соцсети облетело видео того, как волонтеры и местные жители вручную сгоняют воду с затопленных улиц. Жители пострадавших районов все чаще обращаются с симптомами инфекции к медикам из-за нехватки чистой питьевой воды, пишет efe.com. Мадрид попросил у властей Евросоюза контейнеры, самосвалы, подметальные машины, экскаваторы, насосные установки и краны для уборки в пострадавших наводнений городах, сообщила пресс-служба МВД страны.

Мадрид, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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