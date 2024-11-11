Генштаб ВС Израиля решил расширить наземное наступление в Ливане

Глава Генштаба ВС Израиля Герци Халеви поддержал план расширить наземное наступление на юге Ливана. Число погибших в результате израильских ударов по ливанской территории увеличилось на 42 человека. Их тела достали из-под разрушенных бомбежками зданий.

Израильские военные на прошлой неделе допускали, что наземное наступление на юге Ливана могут свернуть. Но Халеви разрешил продолжить и одобрил новые планы атак на ливанскую территорию. Для выполнения планов Генштабу могут потребоваться дополнительные силы, к операции привлекут еще тысячи израильских солдат, передает агентство «Анадолу».

При этом воздушные удары израильских военных по южным и восточным районам Ливана продолжаются. 10 ноября спасатели смогли вытащить из-под разрушенных зданий тела еще 43 погибших. Тела 24 человек нашли в районе Джубейл в провинции Горный Ливан, восемь человек достали живыми, им оказали медицинскую помощь. В городе Сур на юге Ливана обнаружили тела пяти погибших и двух живых. Пострадавших также передали медикам.

По данным Минздрава Ливана, общее число убитых достигло 3 189 человек, в их числе 194 ребенка и 621 женщина. Еще 14 078 ливанцев пострадали.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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