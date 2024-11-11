Южная Корея отправит на Украину группу военных наблюдателей – СМИ

Южная Корея отправит на Украину группу наблюдателей для изучения тактики северокорейских солдат, заявил министр обороны страны Ким Ён Хён. Он подчеркнул, что это не будет развертывание войск для участия в украинском конфликте, передает агентств «Рёнхап».

«Группа наблюдения отличается от развертывания войск. Она будет состоять из небольшого числа профессионалов, которые совершают краткосрочный визит. Отправка наблюдателей на Украину имеет важное значение для национальных интересов», – сказал министр.

Задачей наблюдателей станет анализ северокорейской боевой тактики и допросы пленных солдат из КНДР. Глава Минобороны подчеркнул, что его подчиненные отправятся на Украину только в интересах Сеула, а не по запросу Киева или поручению ООН. Агентство отметило, что правительство все еще обдумывает возможность отправки наблюдателей.

Южнокорейская правительственная делегация уже побывала на Украине после сообщений, что российская сторона привлекла северокорейских военных.

Пхеньян готов оказать помощь Москве в украинском конфликте, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Президент РФ Владимир Путин заявил, что договор с КНДР допускает привлечение северокорейских военных.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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