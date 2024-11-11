Премьер Грузии призвал расследовать выборы президента в Молдавии

Президентские выборы в Молдавии прошли с грубыми нарушениями, которые требуют расследования, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Если и надо где-то расследовать выборы, например, то это в Молдавии. Вы видите, что там никакого расследования не ведется, несмотря на то что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса», – цитирует Кобахидзе ТАСС.

В Кремле назвали манипуляцией выборы президента Молдавии. Сотни тысяч молдаван, проживающих в России, не смогли проголосовать в отличие от сограждан, работающих в странах Евросоюза.

Тбилиси, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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