Премьер Грузии призвал расследовать выборы президента в Молдавии

Президентские выборы в Молдавии прошли с грубыми нарушениями, которые требуют расследования, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Если и надо где-то расследовать выборы, например, то это в Молдавии. Вы видите, что там никакого расследования не ведется, несмотря на то что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса», – цитирует Кобахидзе ТАСС.
В Кремле назвали манипуляцией выборы президента Молдавии. Сотни тысяч молдаван, проживающих в России, не смогли проголосовать в отличие от сограждан, работающих в странах Евросоюза.
Тбилиси, Наталья Рязанова
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