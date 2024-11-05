В Кремле считают выборы президента Молдавии нечестными

В Кремле назвали выборы президента Молдавии, на которых официально победила действующий глава республики Майя Санду, манипуляцией. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «эти выборы не были ни демократическими, ни честными».

«Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии, которые проживают в РФ. Мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать. Очень большая часть населения страны не имела возможности голосовать в отличие от тех граждан Молдавии, которые работают в европейских странах», – пояснил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

«Разумеется, это не могло не оказать влияние на результаты выборов, которые вместе с тем считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. Они были полны избирательных манипуляций», – констатировал представитель Кремля.

Второй тур голосования на выборах президента Молдавии прошел 3 ноября. По данным ЦИК страны, победу одержала действующая глава государства Майя Санду. В её поддержку, судя по официальным данным, отдали голоса более 50% избирателей, принявших участие в выборах.

Москва, Анастасия Смирнова

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