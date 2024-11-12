российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 ноября 2024, 18:56 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Париж планирует передать Киеву шесть истребителей: в парламенте Франции недовольны

Париж планирует передать Киеву шесть истребителей Mirage 2000-5 с полным обеспечением. Об этом говорится в отчете депутата Национального собрания Франции Франка Жилетти. По его оценке, это решение способно понизить оборонные возможности его страны.

«В краткосрочной перспективе предстоящая передача шести самолетов Mirage 2000-5 в ВВС Украины и связанная с этим модель полного обеспечения еще сильнее ослабит индивидуальный формат нашей истребительной авиации», – говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Жилетти выражает обеспокоенность, что передача техники «скажется на способности ВКС [Франции] выполнять свои задачи по противовоздушной обороне».

«Недавнее заявление президента Франции о том, что несколько самолетов Mirage 2000-5 будут переданы украинским вооруженным силам в 2025 году, только усугубит нехватку потенциала», – считает французский депутат.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что истребители Mirage 2000, которые планируется поставить на Украину, могут быть использованы ВСУ уже в первой половине 2025 года.

Париж, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Госсекретарь США едет в Брюссель по украинскому вопросу / Глава Генштаба Польши увидел в России реальную военную угрозу / ЕС испугался, что Трамп оставит его в стороне от переговоров по Украине / Медведев удивился желанию ЕС затащить войну на свою территорию / Депутаты бундестага попросят Трампа раскрыть, кто взорвал «Северный поток» / Премьер Грузии призвал расследовать выборы президента в Молдавии / Ирландия выселяет украинских беженцев, не проживающих в предоставленном жилье / Из Берлина не поступали сигналы о желании Шольца поговорить с Путиным

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Европа, Харьков, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Европа, Украина,