Париж планирует передать Киеву шесть истребителей: в парламенте Франции недовольны

Париж планирует передать Киеву шесть истребителей Mirage 2000-5 с полным обеспечением. Об этом говорится в отчете депутата Национального собрания Франции Франка Жилетти. По его оценке, это решение способно понизить оборонные возможности его страны.

«В краткосрочной перспективе предстоящая передача шести самолетов Mirage 2000-5 в ВВС Украины и связанная с этим модель полного обеспечения еще сильнее ослабит индивидуальный формат нашей истребительной авиации», – говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Жилетти выражает обеспокоенность, что передача техники «скажется на способности ВКС [Франции] выполнять свои задачи по противовоздушной обороне».

«Недавнее заявление президента Франции о том, что несколько самолетов Mirage 2000-5 будут переданы украинским вооруженным силам в 2025 году, только усугубит нехватку потенциала», – считает французский депутат.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что истребители Mirage 2000, которые планируется поставить на Украину, могут быть использованы ВСУ уже в первой половине 2025 года.

Париж, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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