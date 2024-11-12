Таиланд пригласили стать партнером БРИКС

Таиланд получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Накануне стало известно, что Белоруссия стала партнером объединения. Этот статус предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение на другие мероприятия министерского уровня. Кроме того, партнеры могут присоединяться к итоговым документам объединения.
Как сообщал ранее официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, по итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус партнера объединения.
Москва, Светлана Антонова
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