Белоруссия получила статус партнера БРИКС

Белоруссия получила статус партнера объединения БРИКС. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента России Владимира Путина о готовности страны подключиться к БРИКС в качестве партнера, уточнили в белорусском МИД.

«Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами-членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС», – отмечает ведомство.

Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня. Кроме того, партнеры могут присоединяться к итоговым документам объединения.

Минск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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