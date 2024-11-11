российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 ноября 2024, 14:50 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Белоруссия получила статус партнера БРИКС

Фото из архива сайта Кремля

Белоруссия получила статус партнера объединения БРИКС. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента России Владимира Путина о готовности страны подключиться к БРИКС в качестве партнера, уточнили в белорусском МИД.

«Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами-членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС», – отмечает ведомство.

Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня. Кроме того, партнеры могут присоединяться к итоговым документам объединения.

Минск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Белоруссия

«Как бульдозер прошелся…» Лукашенко готов выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира при одном условии / Лукашенко направил сердечные поздравления Трампу / НАТО готовится к открытой войне: вблизи границ Белоруссии сосредоточена значительная группировка войск / «Полная глупость!..» Лукашенко о «планах» России напасть из Белоруссии на Польшу, Прибалтику и Украину / Лукашенко заявил об отсутствии в мире инструментов гарантий безопасности / Лукашенко планирует сохранить за собой пост президента Белоруссии / Белоруссия готовится к большим выборам: установлено ещё 45 заговорщиков, готовивших захват власти / Бортников: США втянут Молдавию и Белоруссию в конфликт ради сохранения гегемонии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Политика, Россия, Экономика, Белоруссия,