Израильские ВВС нанесли удар по столице Сирии

Израиль нанес авиационные удары по пригороду столицы Сирии, в результате чего, по предварительным данным, несколько человек погибли и получили ранения. Об этом сообщает сирийское агентство САНА.

Как уточняется, взрывы произошли в жилых домах в пригородных районах Дамаска Маззе и Кудсае.

Комментируя эту новость, израильские СМИ отмечают, армия еврейского государства регулярно наносит удары по территории Сирии, где, по данным ЦАХАЛ, могут находиться представители военизированных движений, принимающих участие в боевых действиях против Тель-Авива.

Дамаск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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