Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый план для страны, ориентированный на устойчивость. Зеленский намерен на следующей неделе представить список действий из 10 пунктов, которые затронут безопасность, энергетику и культуру.

Зеленский заявил, что это будет план того, как государство использует внутренние возможности «ради украинской победы». Выдержки из описания документа офис украинского президента опубликовал в телеграм-канале. В частности, Киев намерен сфокусироваться на сотрудничестве с «партнерами» в производстве оружия и сфере энергетики.

Одним из пунктов инициативы станет «культурный суверенитет», включающий заботу о культурном наследии и современной культуре страны, в том числе «производство украинского контента». Там, где политики и общественные деятели не смогут донести позицию Украины, на помощь должны прийти культура, искусство и вызываемые ими эмоции.

Ранее Зеленский представил «план победы», который заключался в наращивании Западом поставок оружия на Украину, включая ракеты «Томагавк». Руководство США отвергло этот план, хотя открыто не объявило об этом. В Кремле отметили, что настоящая цель документа – формализовать вовлеченность НАТО в конфликт с Россией.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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