В Кремле раскрыли реальный «план» Зеленского

Так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского нацелен на формализацию вовлеченности НАТО в конфликт с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Основная подноготная «плана» заключается в том, что он (Зеленский) хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь», – пояснил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

«Это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока [НАТО] и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями», – констатировал Песков.

«Мы видим по реакции европейцев, даже по реакции НАТО, что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Москва, Светлана Антонова

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