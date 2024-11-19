МИД Эстонии заявил об обсуждении давления на Россию с командой Трампа

Страны Евросоюза обсуждают с командой избранного президента США Дональда Трампа поддержку Украины и давление на Россию. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что ЕС стоит подготовить свои войска для отправки на Украину.

«В Европе ведется много переговоров и много коммуникаций между собой, а также с командой Трампа и администрацией», – сказал министр Financial Times.

Победа Трампа на выборах ускорила обсуждение союзниками способов поддержать киевский режим на поле боя на фоне больших потерь. Один из вариантов – отправить своих военных в зону конфликта. Этот шаг также поможет «обеспечить любое мирное соглашение Трампа».

Цахна признал, что Европе будет очень сложно предоставить Украине гарантии безопасности без участия США. Лучшим вариантом стало бы принятие в НАТО, но если Вашингтон будет против, то останется только военная поддержка. Министр отметил, что в этом случае велик риск разрастания конфликт Москвы и Киева в столкновение России и НАТО.

Штаб Дональда Трампа объявил, что избранный президент не намерен встречаться с лидерами других стран до инаугурации. При этом Киев ищет варианты для встречи Владимира Зеленского с Трампом, чтобы узнать будущее поддержки Украины со стороны США.

Таллин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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