Байден начал «горячую войну» с самой опасной страной в мире

Известный американский журналист Такер Карлсон жестко раскритиковал решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары ракетами по территории России.

«Президент «хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», – заявил Карлсон в соцсетях.

При этом журналист, который считается близким соратником избранного президента США Дональда Трампа, раскритиковал спикера Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Майка Джонсона.

«Каким-то образом республиканский спикер Палаты представителей даже не упомянул об этом (решении Байдена), публично или на собраниях руководства. Что происходит?» – отметил Карлсон.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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