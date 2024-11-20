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Байден начал «горячую войну» с самой опасной страной в мире

Фото: пресс-служба Белого дома

Известный американский журналист Такер Карлсон жестко раскритиковал решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары ракетами по территории России.

«Президент «хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», – заявил Карлсон в соцсетях.

При этом журналист, который считается близким соратником избранного президента США Дональда Трампа, раскритиковал спикера Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Майка Джонсона.

«Каким-то образом республиканский спикер Палаты представителей даже не упомянул об этом (решении Байдена), публично или на собраниях руководства. Что происходит?» – отметил Карлсон.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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