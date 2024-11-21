Сенат США не стал запрещать списание долга Украины

Сенат США не стал блокировать инициативу президента Джо Байдена о списании части долга Украины. Автор запретительной резолюции республиканец Ренд Пол заявил, что Киев не может подтвердить целевое расходование полученных от Вашингтона денег.

Сенатор Пол напомнил, что киевский режим так и не смог отчитаться о том, на что потратил американские бюджетные средства. Он стал инициатором рассмотрения резолюции о запрете на списание части долга.

С ним согласились только 37 сенаторов. Большинство – 61 член сената – выступило против рассмотрения резолюции. Документ отклонили. Трансляция велась американским телеканалом C-SPAN.

Действующая администрация США пытается выжать максимум из последних месяцев президентского срока Байдена в части поддержки Украины. После разрешения для ВСУ использовать весь ресурс дальнобойных ракет Белый дом объявил о новом пакете помощи на 275 млн долларов, в который включены противопехотные мины. Следующей инициативой стало списание долга Украины в 4,65 млрд долларов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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