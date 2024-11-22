Байден назвал возмутительным ордер на арест Нетаньяху

Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда санкционировать арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

«Выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров возмутительна. Позвольте мне еще раз прояснить: что бы ни подразумевал МУС, между Израилем и ХАМАС нет никакой эквивалентности, никакой. Мы всегда будем поддерживать Израиль против угроз его безопасности», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галланта за военные преступления в Газе. Гава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает решения МУС обязательными и готов арестовать фигурантов за «чудовищные преступления» в секторе Газа.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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