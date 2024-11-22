Туск заявил о финальной фазе конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт на Украине входит в решающую фазу. Но никто не знает, каким будет финал, добавил политик.

Туск отметил, что угроза глобального конфликта велика как никогда.

«Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем. Мы чувствуем, что приближается неизвестное. Никто из нас не знает конца этого конфликта. События последних нескольких десятков часов говорят о том, что угроза действительно серьезная и реальная, если речь идет о глобальном конфликте», – цитирует премьера РИА Новости.

В Кремле подчеркнули, что безрассудные решения и действия западных стран по предоставлению Украине ракет для ударов по России не могут остаться без реакции российской стороны. Президент РФ Владимир Путин пригрозил Западу ударами новой баллистической ракеты «Орешник».

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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