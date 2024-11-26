Блинкен пообещал помощь Киеву за счет «замороженных» российских активов

Вашингтон вместе с союзниками завершают процесс выделения $50 млрд на поддержку киевскому режиму за счет замороженных российских активов. Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран «Большой семерки».

«Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», – цитирует его выступление РИА «Новости».

При этом Госсекретарь США подчеркнул, что администрация действующего американского президента Джо Байдена сделает всё возможное, чтобы Украина получила средства, необходимые для продолжения конфликта с Россией в 2025 году, а также для переговоров о мире «с позиции силы».

«Мы будем поддерживать Украину и Европу до последнего дня этой администрации. Это отражается в двухпартийной поддержке в обеих палатах конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины, а также в поддержке со стороны общественности», – заявил Блинкен.

«Мы намерены сделать всё, чтобы Украина была способна либо продолжать сражаться в течение 2025 года, либо вести переговоры с позиции силы, если до этого дойдет», – подчеркнул глава Госдепа.

Рим, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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