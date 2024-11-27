В Лондоне призвали Байдена и Стармера устроить переговоры по Украине

Депутаты британского парламента призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказаться от эскалации на Украине и перейти к переговорам. Парламентарии обратились к главе кабмина с официальным письмом, пишет The Guardian.

Депутаты призвали британское правительство взять на себя «ответственность за свои действия и ужасные последствия с сотнями тысяч убитых и раненых». Они заявили, что прекращения конфликта должно иметь решающее значение для Запада.

«Мы призываем Джо Байдена и Кира Стармера остановить эту эскалацию и обеспечить переговоры с Россией и Украиной. Дипломатия и диалог, а не вооруженная эскалация являются единственными жизнеспособными путями к мирному урегулированию в регионе», – цитирует обращение газета.

В Эстонии заявили, что страны Евросоюза обсуждают с командой избранного президента США Дональда Трампа способы поддержки Украины и давления на Россию. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва видит усилия команды Трампа по мирному урегулированию конфликта.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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