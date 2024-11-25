В Кремле подтвердили, что команда Трампа готовит мирный план по Украине

Москва видит усилия команды избранного президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В отличие от нее действующая администрация продолжает политику провокаций.

«Это заявление удалось увидеть. Из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на должности в будущей администрации, слова «мир» или «мирный план» звучат. Из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат, продолжаются провокационные и эскалирующие действия», – сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля напомнил, что Россия регулярно подтверждает свою готовность к переговорам и дипломатическому выходу из кризиса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал оставить без внимания заявление Дональда Трампа о возможности за сутки добиться перемирия на Украине. По его словам, выдвигаемые Западом предложения – части Минских договоренностей в новой «упаковке». Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что Европа поддерживает контакт с командой Трампа и обсуждает, как надавить на Россию с пользой для Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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