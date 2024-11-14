«Не обращать внимания»: Лавров оценил заявление Трампа о мире за сутки

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о возможности за сутки добиться перемирия на Украине не заслуживает внимания, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что все выдвигаемые Западом предложения – части Минских договоренностей в новой «упаковке».

«Мне на это не хочется обращать внимания. То, что предлагают те, кого сейчас пытаются представить как радикально меняющими позицию и желающими остановить войну, это те же самые Минские договоренности только в новой «упаковке». Даже хуже. Никто нигде не упомянул, что надо населению Украины вернуть права разговаривать, учиться, учить своих детей и получать информацию на русском языке», – сказал Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

Текст опубликован на сайте МИД РФ.

Министр считает, что отношение Вашингтона к украинским и к европейским делам принципиально не изменится: США всегда будут стремиться держать все под своим контролем. Евросоюз во многих аспектах стал военно-политическим альянсом, контроль над которым все равно остался у Штатов.

Избранный президентом США Дональд Трамп в начале предвыборной кампании обещал остановить конфликт на Украине за сутки. Позже он заявил, что добьется перемирия до своего официального вступления в должность.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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