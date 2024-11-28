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Совет ЕС утвердил обновленный состав Европейской комиссии

Фото: ec.europa.eu

Совет ЕС утвердил обновленный состав Европейской комиссии (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен, для которой это станет вторым сроком на этой должности. Как говорится в официальном сообщении, назначения действительны с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года.

В числе знаковых назначенцев также бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая займет пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности вместо Жозепа Борреля.

Судя по заявлениям новых чиновников ЕС, Брюссель продолжит курс на эскалацию украинского конфликта и ужесточит антироссийскую риторику.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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