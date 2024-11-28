Российское генконсульство в Познани прекратило работу

Генеральное консульство России в Познани прекратило работу. Его сотрудники под звуки российского гимна спустили с флагштока государственный флаг, сообщает РИА «Новости».

В конце октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства. Трех работающих там дипломатов признали «нежелательными лицами» в связи с якобы диверсионной деятельностью. Позже главы МИД пригрозил закрыть оставшиеся российские генконсульства в Гданьске и Кракове.

Познань, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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