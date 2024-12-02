Элтон Джон окончательно потерял зрение

Знаменитый музыкант Элтон Джон сообщил, что окончательно потерял зрение. По его словам, ему остается только с удовольствием слушать музыку.

Как пишут британские СМИ, Джон подтвердил потерю зрения на воскресной премьере мюзикла «Дьявол носит Prada», музыку к которому он написал. «У меня не было возможности побывать на многих предварительных просмотрах, потому что, как вы знаете, я потерял зрение», – пояснил он, добавив, что ему «затруднительно увидеть» мюзикл, но с удовольствием его слушает.

Как сообщал «Новый День», в сентябре музыкант заявил, что частично ослеп после пережитой им глазной инфекции.

Лондон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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