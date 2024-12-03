Израиль убил и ранил 12 человек на юге Ливана

Девять человек убиты и трое ранены в результате израильских авиаударов по двум районам на юге Ливана. ЦАХАЛ подтвердила воздушные удары по территории соседней страны, но настаивает, что соблюдает условия прекращения огня.

Вечером 2 декабря ВВС Израиля отбомбились по ливанским городам Харис и Таллуса. В первом городе пятеро погибших и двое раненых, в Таллусе четверо убитых и один раненый, следует из данных ливанского Минздрава.

ЦАХАЛ подтвердила, что накануне вечером ударила по нескольким районам на юге Ливана. Целью были якобы военная инфраструктура движения «Хезболла» и десятки ракетных платформ, включая те, откуда нанесен удар по Израилю, передает «Анадолу».

На шестой день перемирия израильские военные вновь атаковали южные районы Ливана, убив двух человек и ранив около десяти, включая ливанского военного. Движение «Хезболла» заявило о нарушении перемирия и произвело предупредительный ракетный обстрел. Ракеты упали в безлюдной местности в районе Рувейсат аль-Алем в оккупированных Израилем Кефр-Шубских высотах.

Тель-Авив пообещал «жесткий ответ» на пуски ракет с ливанской территории и привел угрозу в действие вечером 2 декабря.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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