Израиль убил и ранил 12 человек на юге Ливана

Девять человек убиты и трое ранены в результате израильских авиаударов по двум районам на юге Ливана. ЦАХАЛ подтвердила воздушные удары по территории соседней страны, но настаивает, что соблюдает условия прекращения огня.
Вечером 2 декабря ВВС Израиля отбомбились по ливанским городам Харис и Таллуса. В первом городе пятеро погибших и двое раненых, в Таллусе четверо убитых и один раненый, следует из данных ливанского Минздрава.
ЦАХАЛ подтвердила, что накануне вечером ударила по нескольким районам на юге Ливана. Целью были якобы военная инфраструктура движения «Хезболла» и десятки ракетных платформ, включая те, откуда нанесен удар по Израилю, передает «Анадолу».
На шестой день перемирия израильские военные вновь атаковали южные районы Ливана, убив двух человек и ранив около десяти, включая ливанского военного. Движение «Хезболла» заявило о нарушении перемирия и произвело предупредительный ракетный обстрел. Ракеты упали в безлюдной местности в районе Рувейсат аль-Алем в оккупированных Израилем Кефр-Шубских высотах.
Тель-Авив пообещал «жесткий ответ» на пуски ракет с ливанской территории и привел угрозу в действие вечером 2 декабря.
Бейрут, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»