Трамп потребовал прекратить свое дело по причинам из помилования Хантера Байдена

Адвокаты избранного президента США Дональда Трампа попросили суд прекратить дело о подлоге финансовых документов в отношении их клиента. Они указали те же доводы, которые американский лидер Джо Байден использовал для помилования своего сына Хантера, передает NBC News.

Байден указал, что дело возбудили по «чисто политическим» причинам, что «привело к судебной ошибке». Хантер якобы подвергся «избирательному и нечестному преследованию», а в ходе расследования к нему «относились иначе». Адвокаты заявили, что обвинения против Трампа были тем же «политическим театром», который осудил президент.

Защитники Трампа напомнили о президентском иммунитете и заявили, что расследование «ставит под угрозу функционирование федерального правительства». Прокуратура предложила приостановить дело, пока не истекут президентские полномочия Трампа. Адвокаты назвали предложение нелепым, потому что к тому моменту срок расследования превысит 10 лет.

В конце мая присяжные признали Дональда Трампа виновным в подлоге финансовых документов при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Президент Байден подписал помилование своего сына Хантера по двум судебным делам несмотря на многократные обещания этого не делать. В США и других странах многие были возмущены таким решением. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Байден на десятилетия уронил авторитет президентской власти в Штатах.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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