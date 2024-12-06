Во Франции 200 000 французов вышли на протесты

Государственные служащие массово вышли на улицы во Франции с протестами против экономии в госучреждениях в 2025 году. По всей стране насчитали до 200 тыс. участников демонстраций.

Генсек крупнейшего профсоюза Франции Всеобщей конфедерации труда Софи Бине заявила, что в рамках предложенной на 2025 год политики сотни тысяч французов останутся без работы, в том числе в частном секторе. Она призвала президента страны Эмманюэля Макрона выполнить свой долг и встать на защиту граждан.

Профсоюзы объявили общенациональную забастовку и потребовали изменить политику экономии в отношении государственных учреждений. Многие требовали улучшить условия труда.

По данным Всеобщей конфедерации труда, в демонстрациях по всей стране приняли участие более 200 тыс. госслужащих, передает агентство «Анадолу».

Правые силы были так недовольны проектом бюджета Франции на 2025 год, что пригрозили правительству вотумом недоверия, если политика властей не станет более ориентированной на людей. 5 декабря правительство Мишеля Барнье после вотума недоверия ушло в отставку.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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