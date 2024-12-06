В ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России

Евросоюз не смог одобрить 15-й пакет санкций против России. Как сообщает Reuters, причиной стала принципиальная позиция двух государств ЕС.
Как отмечается, они заблокировали принятие пакета из-за разногласий по поводу продления времени, отведенного европейским компаниям на выход с российского рынка. Также пакет подразумевал санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть.
Какие именно государства выступили против, агентство не уточняет. В их числе могут быть Чехия, Словакия и Венгрия, которые ранее получили разрешение сохранить импорт нефти из России, несмотря на общие санкции ЕС.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза планируют согласовать 15-й пакет антироссийских санкций до конца 2024 года.
Брюссель, Светлана Антонова
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