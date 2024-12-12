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«Всё может случиться…» Трамп не исключил войну США с Ираном

Фото: CNN

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что между Соединенными Штатами и Ираном может произойти военный конфликт. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

«Все может случиться. Это очень нестабильная ситуация», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли риск войны США против Ирана во время его президентства.

В этой связи американский лидер назвал самым опасным конфликтом – украинский, а точнее – удары Кива дальнобойным оружием вглубь России, которые он назвал эскалацией и глупым решением.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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