«Всё может случиться…» Трамп не исключил войну США с Ираном

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что между Соединенными Штатами и Ираном может произойти военный конфликт. Об этом он заявил в интервью журналу Time.
«Все может случиться. Это очень нестабильная ситуация», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли риск войны США против Ирана во время его президентства.
В этой связи американский лидер назвал самым опасным конфликтом – украинский, а точнее – удары Кива дальнобойным оружием вглубь России, которые он назвал эскалацией и глупым решением.
Нью-Йорк, Светлана Антонова
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