Трамп назвал глупостью дальнобойные удары по России и намекнул о своем «рычаге» давления на Москву

Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января 2025 года, сделал важные заявления об украинском конфликте. В интервью журналу Time американский лидер раскритиковал удары западным дальнобойным оружием по России и дал понять, что будет использовать другой рычаг давления на Москву.

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем?.. Мы просто обостряем эту войну и усугубляем её», – констатировал Трамп.

«Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента (США Джо Байдена), начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение», – подчеркнул он.

При этом американский лидер намекнул, что намерен использовать другие методы для давления на Москву. «Я хочу добиться соглашения. И единственный способ добиться этого – не бросать [Украину]», – заявил Трамп при ответе на вопрос, планирует ли он отказаться от поддержки Украины, дав таким образом понять, что помощь Киеву со стороны США сохранится.

Ранее избранный президент США говорил, что Киев, возможно, не сможет рассчитывать на прежний объем поддержки со стороны Вашингтона после его вступления в должность. Трамп пояснил тогда в интервью NBC News, что положит конец войне, «если сможет».

Нью-Йорк, Светлана Антонова

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