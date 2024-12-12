Риск длительного блэкаута: власти Германии советуют населению запасаться свечами и консервами

Власти Германии призывают население Германии приготовиться к длительным отключениям электричества из-за риска гибридных атак на критическую инфраструктуру из-за рубежа. Жителям ФРГ советуют запасаться свечами, водой, средствами личной гигиены и консервами.

«Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии», – заявил немецкой прессе вице-президент федерального ведомства гражданской обороны и помощи при ЧС Рене Функ, слова которого приводит «Прайм».

«Мы уже сталкиваемся с различными гибридными атаками каждый день... Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций», – добавил он.

Функ призвал каждое домохозяйство Германии быть готовым к автономной жизнедеятельности, как минимум, в течение трех дней. Для этого необходимо иметь в доме источники света, независимые от электросети – свечи, лампы на батарейках и тп, а также воду и продукты питания, не требующие приготовления. Также рекомендуется иметь радиоприемник на батарейках или с динамо-машиной, а также наличные деньги на случай, если магазины не смогут принимать банковские карты.

Берлин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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