российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 декабря 2024, 18:28 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Риск длительного блэкаута: власти Германии советуют населению запасаться свечами и консервами

Власти Германии призывают население Германии приготовиться к длительным отключениям электричества из-за риска гибридных атак на критическую инфраструктуру из-за рубежа. Жителям ФРГ советуют запасаться свечами, водой, средствами личной гигиены и консервами.

«Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии», – заявил немецкой прессе вице-президент федерального ведомства гражданской обороны и помощи при ЧС Рене Функ, слова которого приводит «Прайм».

«Мы уже сталкиваемся с различными гибридными атаками каждый день... Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций», – добавил он.

Функ призвал каждое домохозяйство Германии быть готовым к автономной жизнедеятельности, как минимум, в течение трех дней. Для этого необходимо иметь в доме источники света, независимые от электросети – свечи, лампы на батарейках и тп, а также воду и продукты питания, не требующие приготовления. Также рекомендуется иметь радиоприемник на батарейках или с динамо-машиной, а также наличные деньги на случай, если магазины не смогут принимать банковские карты.

Берлин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Кремль поддержал мирные идеи Орбана: в посольство Венгрии переданы списки на обмен пленными с Украиной / Шольц просит Бундестаг подтвердить доверие своему правительству / Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России / Болгария предупредила о возможной остановке транзита российского газа / В Германии сотрудники Volkswagen начали новую забастовку / Карлсон расспросил Лаврова, в Париже свергли правительство, Сеул упал в политический кризис – большие итоги недели от РИА «Новый День» / В ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России / Во Франции 200 000 французов вышли на протесты

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Германия, Европа,