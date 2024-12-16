Бундестаг выразил недоверие Шольцу

Бундестаг отказал в доверии правительству канцлера Германии Олафа Шольца. Большинство депутатов немецкого парламента поддержали роспуск парламента и проведение новых выборов.

Стоит отметить, что Шольц предполагал именно такой вариант развития событий. На прошлой неделе канцлер заявлял, что, если законодатели выразят ему недоверие, то он предложит президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг, что откроет путь к досрочным выборам, которые ориентировочно пройдут 23 февраля 2025 года.

Стоит отметить, что Германия переживает острый политический кризис на фоне развала правящей коалиции из-за разногласий по экономическим и политическим вопросам, в том числе о поддержке киевского режима.

Берлин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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