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Четверг, 19 декабря 2024, 19:51 мск

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Генсек ООН потребовал от Израиля прекратить удары по Сирии

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш потребовал от Израиля прекратить удары по сирийской территории. По его словам, действия Тель-Авива нарушают суверенитет арабской республики.

«Масштабные авиаудары Израиля продолжаются. Они нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии и должны прекратиться», – подчеркнул Гутерриш, слова которого цитирует «Интерфакс».

Генсек ООН также обе призвал стороны к соблюдению соглашения 1974 года о создании буферной зоны на Голанских высотах, где должны находиться международные миротворцы, но сейчас эту территории заняли израильские войска.

«Суверенитет, территориальное единство и целостность Сирии нужно полностью восстановить», – констатировал Гутерриш.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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