Йеменские хуситы нанесли ракетный дар по Тель-Авиву

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по военному объекту в районе Тель-Авива. Об этом заявил представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2» по военной цели израильского противника в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив). Операция успешно достигла своих целей», – цитирует ТАСС представителя хуситов.

Израильская армия сообщала, что выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до вторжения в воздушное пространство еврейского государства. При этом отмечалось, что около 20 жителей Тель-Авива все-таки пострадали. Причиной была названа спешная эвакуация в убежища.

Сана, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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