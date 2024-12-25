Финляндия готова за неделю мобилизовать почти 300 тысяч военных

Президент Финляндии Александр Стубб рассчитывает, что при необходимости его страна может за неделю мобилизовать 280 тысяч военных и «вооружить их до зубов».

Об этом говорится в публикации в западной прессе, которую приводит РИА «Новости». Как отмечается, в последнее время Финляндия начала увеличивать вложения в оборону, с 2022 года ежегодные расходы Хельсинки на эту сферу выросли почти на 0,9% ВВП.

Минобороны Финляндии сообщало в декабре, что расходы на оборону в 2025 году составят 2,5% ВВП, а членство в НАТО обойдется стране в 158 млн евро.

Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.

Хельсинки, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube