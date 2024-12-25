российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 декабря 2024, 20:46 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Финляндия готова за неделю мобилизовать почти 300 тысяч военных

Президент Финляндии Александр Стубб рассчитывает, что при необходимости его страна может за неделю мобилизовать 280 тысяч военных и «вооружить их до зубов».

Об этом говорится в публикации в западной прессе, которую приводит РИА «Новости». Как отмечается, в последнее время Финляндия начала увеличивать вложения в оборону, с 2022 года ежегодные расходы Хельсинки на эту сферу выросли почти на 0,9% ВВП.

Минобороны Финляндии сообщало в декабре, что расходы на оборону в 2025 году составят 2,5% ВВП, а членство в НАТО обойдется стране в 158 млн евро.

Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.

Хельсинки, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

«Либо переговоры, либо…» Военный конфликт России и Украины завершится в 2025 году – Орбан / Европе грозит затяжной кризис: сегментация, балканизация и ренессанс России / Трамп предложит Москве неформальный размен Украины – прогноз экспертов / Германия направила новый пакет военной помощи для Киева / Киев получил очередной транш МВФ / Ситуация с поставками российского газа в Европу «очень сложная» – Кремль / Путин проводит переговоры «один на один» с премьер-министром Словакии / Поставки российской нефти по «Дружбе» возобновились

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Европа, В мире, Политика, Россия, Европа,