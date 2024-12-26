Молдавский парламент одобрил в первом чтении новую стратегию обороны, в которой Россия представлена главной угрозой. В документе утверждается, что одной из возможных целей Москвы является намерение создать сухопутный военный коридор до границ Молдавии, что якобы «может стать прямой угрозой конституционному строю и государственности».

Вместе с тем, согласно этой стратегии, выдержки из которой приводит ТАСС, главными партнерами Молдавии в сфере обороны названы Румыния и США, и подчеркивается важность поддержания тесных отношений с Украиной.

Планы Кишинева предполагают, что до 2030 года расходы республики на оборону должны быть увеличены с сегодняшних 0,6% к ВВП до 2%, а интеграция с западными военными структурами должна достигнуть уровня как минимум 70%.

Сообщается, что молдавская оппозиция подвергла документ жесткой кроткие, обвинив правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в нарушении закрепленного в Конституции нейтрального статуса и фактических планах интеграции Молдавии в структуры стран НАТО.

Ранее Служба внешней разведки России предупредила, что президент Молдавии Майя Санду готовит вооруженную провокацию в Приднестровье.

Кишинев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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