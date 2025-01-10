Тушивший пожар в Лос-Анджелесе самолет столкнулся с дроном

В Лос-Анджелесе самолет, задействованный в тушении лесных пожаров, столкнулся с беспилотником. Об этом сообщили в пожарной службе Калифорнии.

Воздушное судно CL-415 облетало район Пасифик-Палисейдс, когда столкнулось с гражданским дроном. В результате у самолета было повреждено левое крыло, он совершил экстренную посадку.

На борту находились пилот и наблюдатель. Приземление прошло успешно, пострадавших нет.

В настоящее время в зоне ЧС в Лос-Анджелесе введен запрет на запуск дронов, не задействованных в тушении пожара. Нарушителю грозит тюремное заключение на срок до 12 месяцев и штраф в размере до 75 тысяч долларов. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) планирует провести расследование инцидента.

Пожар в Лос-Анджелесе охватил площадь более 34 000 акров (1 акр равен 0.004 квадратных километров). Почти 180 000 человек были эвакуированы. Экономический ущерб, по оценкам экспертов, может достичь 150 млрд долларов. Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого, который может быть причастен к поджогу леса.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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