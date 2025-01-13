Ракета Blue Origin не смогла взлететь из-за технической проблемы

Космическая корпорация Blue Origin не смогла запустить ракету из-за технических неполадок. Об этом сообщили в компании.

Первый запуск тяжелой ракеты New Glenn был отменен за несколько минут до старта. В компании указали, что причиной стали проблемы с подсистемой корабля.

«Мы рассматриваем возможности для следующей попытки запуска», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это далеко не первая неудача принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу Blue Origin. Два года назад ракета компании потерпела крушение вскоре после страта. Тогда американский регулятор гражданской авиации FAA, объявил, что запретил дальнейшие старты ракеты Blue Origin на время расследования.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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