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Среда, 22 января 2025, 12:56 мск

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В Иране произошел пожар в нефтехранилище

В Иране произошел пожар на нефтяном терминале. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу национальной компании по сбыту нефтепродуктов.

Возгорание произошло на терминал в городе Рей. Известно, что в хранилище находится около 18 тысяч тонн нефти.

Прибывшим на место пожарным бригадам удалось оперативно локализовать пламя, ситуация находится под контролем.

Причины пожара устанавливаются. Проводится расследование.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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