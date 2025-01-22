В Иране произошел пожар в нефтехранилище

В Иране произошел пожар на нефтяном терминале. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу национальной компании по сбыту нефтепродуктов.
Возгорание произошло на терминал в городе Рей. Известно, что в хранилище находится около 18 тысяч тонн нефти.
Прибывшим на место пожарным бригадам удалось оперативно локализовать пламя, ситуация находится под контролем.
Причины пожара устанавливаются. Проводится расследование.
Тегеран, Зоя Осколкова
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