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Четверг, 23 января 2025, 10:50 мск

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В Лос-Анджелесе эвакуируют более 30 тысяч человек из-за нового пожара

Фото: CNN

В Лос-Анджелесе произошел новый масштабный пожар. Власти эвакуируют более 30 тысяч человек. Об этом сообщают американские СМИ.

Лесной пожар под названием «Хьюз» уже охватил 9,2 тысячи акров (примерно 37 квадратных километров). Возгорание каждые 2-3 секунды распространяется по территории размером с футбольное поле.

Около 31 тысячи жителей округа Лос-Анджелес получили уведомления об обязательной эвакуации. Еще 23 тысячи человек предупредили о том, что им стоит быть готовыми покинуть опасную зону.

Лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Общая площадь возгорания превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе недвижимость знаменитостей в престижных районах. По последним данным, жертвами пожаров стали 24 человека. Избранный президент Дональд Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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